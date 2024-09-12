Петербуржцам рассказали, как принять участие в крестном ходе 12 сентября

Построение колонны начнется на Казанской улице Представители Санкт-Петербургской митрополии рассказали горожанам, как принять участие в общегородском крестном ходе в День перенесения мощей святого князя Александра Невского в четверг, 12 сентября.
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