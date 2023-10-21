Чиновникам представили список авто от Минпромторга Евгения КомароваРеализация инициативы по переводу чиновников на отечественный транспорт вышла на завершающий этап.
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