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В Ростове-на-Дону выбрали самую красивую девушку. Кто она?

В Ростове-на-Дону выбрали самую красивую девушку. Кто она?

В Ростове-на-Дону на очередном конкурсе выбрали самую красивую девушку города. Участницы мероприятия продемонстрировали красоту и грацию, раскрыли свои таланты и немного рассказали о себе в видеоклипе, сообщили организаторы конкурса красоты.

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