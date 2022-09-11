В Ростове-на-Дону выбрали самую красивую девушку. Кто она?

В Ростове-на-Дону на очередном конкурсе выбрали самую красивую девушку города. Участницы мероприятия продемонстрировали красоту и грацию, раскрыли свои таланты и немного рассказали о себе в видеоклипе, сообщили организаторы конкурса красоты.