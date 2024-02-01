Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • alik3456 Джексон
    Они бы ещё Ахеджакову с Пугачёвой голыми туда заманили... Вот это прикол был бы.Почему творческая...
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"Свалка голых тел": музыкантов "Би-2" в Таиланде держат в клетке на жаре

"Свалка голых тел": музыкантов "Би-2" в Таиланде держат в клетке на жаре

  Друзья музыкантов "Би-2" заявили об издевательских условиях их содержания в тюрьме Таиланда Журналист, актер, телеведущий и продюсер Михаил Козырев (внесен в РФ в реестр иноагентов) заявил, что над задержанными в Таиланде музыкантами группы "Би-2" издеваются местные власти.

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Комментарии
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А Кудасов
Поделом.
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13 час.
ПавелЗзаварзин
Всю бы нашу либерду в Бангкок за решетку
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9 час.
Сергей Евдокимов
Так и надо им предателям. Возомнили себя небожителями неприкасаемыми. Выдворяйте их хоть куда , но в Россию не принимать. Предателей не любят нигде, никому их завывания не нужны.
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6 час.

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