Никита Кологривый похвастался своими заработками

Актер Никита Кологривый недавно сделал довольно внушительное заявление о своих финансовых успехах. Артист сообщил, что его гонорар за одну из ролей превысил 500 тысяч рублей, что стало значительным достижением для него.
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