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Кампания прикрытия: зачем Запад продвигает версию об украинском следе в терактах на «Северных потоках»

Кампания прикрытия: зачем Запад продвигает версию об украинском следе в терактах на «Северных потоках»

В СВР назвали подрыв «Северных потоков» актом экономической войны против Европы Алексей Латышев Служба внешней разведки РФ назвала подрыв «Северных потоков» актом международного терроризма и «экономической войны англосаксов» против Европы.

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