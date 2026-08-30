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Владимирские новости

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«Муром» играет с вологодским «Динамо» в матче Второй лиги: составы команд

«Муром» играет с вологодским «Динамо» в матче Второй лиги: составы команд

Матч начнется в 18:00, команды уже известны. Хозяева выйдут в составе с Завьяловым, Абдуллаевыми, Ливадновым и другими.

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