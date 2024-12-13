Петербуржцам назвали лучшее место для наблюдения за Геминидами

Астроном посоветовала выбраться на верхние этажи Для наблюдения за метеорным потоком Геминиды в ночь с 13 на 14 декабря важен открытый горизонт – это могут быть верхние этажи дома, рассказала РИАМО астроном и руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.