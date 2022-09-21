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Москвичка с двумя детьми отравилась угарным газом из-за газовой колонки

Москвичка с двумя детьми отравилась угарным газом из-за газовой колонки

+ A — Система отвода была монтирована с нарушениями Женщина и ее двое детей отравились угарным газом 19 сентября в своей квартире на улице Первомайская.

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