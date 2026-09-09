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Царьград

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Сара Вагенкнехт призвала открыть "Северный поток" для Германии

Сара Вагенкнехт призвала открыть "Северный поток" для Германии

Сара Вагенкнехт, лидер BSW, заявила, что жители Саксонии-Анхальта требуют перемен, поддержав "Альтернативу для Германии" на выборах 6 сентября.

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