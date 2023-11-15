В Пентагоне сообщили, что истребители F-16 будут ремонтироваться в Европе

Истребители F-16, поставляемые Украине, после применения в зоне конфликта будут ремонтироваться в странах Европы, в частности в Польше, сообщил заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант.
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