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Стало известно, какую опасность для людей могут представлять божьи коровки

Стало известно, какую опасность для людей могут представлять божьи коровки

Присутствие большого количества таких насекомых в помещении может доставить и бытовые неудобства Божьи коровки вида Harmonia axyridis, массовое скопление которых заметили в Республике Алтай, сами по себе не агрессивны и не нападают на людей.

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