Депутат Госдумы Слуцкий призвал увеличить НДФЛ для мигрантов

Алексей Тан

ЭТОТ ЕВРЕЙ... не мытьём .. так катаньем, делает всё возможное!!.... что бы РУЧЕЙ мигрантов.... не ПРЕКРАЩАЛСЯ.... ЧТО!!??, у кого то ещё остаются вопросы?.... так кто же ...ВЕСЬ 20-тый век...и начало 21-ого века.... НАВОДНЯЛ РОССИЮ.... всяким отребьем... а сами уходили в ТЕНЬ этих мигрантов... И роли не играет... что для РСФСР,.... они были "союзниками", "братскими".... и т.д. ..... и И ПОМНИТЕ!... "слуцкие".... САМИ мигранты, причём токсичные и агрессивные.... НУ а где и как ЕВРЕИ "работают"... я думаю... знают все!... паразиты (евреи)...сэр!.