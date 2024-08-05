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Депутат Госдумы Слуцкий призвал увеличить НДФЛ для мигрантов

Депутат Госдумы Слуцкий призвал увеличить НДФЛ для мигрантов

Депутат Государственной Думы Леонид Слуцкий призвал увеличить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для мигрантов.

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Комментарии
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Алексей Тан
ЭТОТ ЕВРЕЙ... не мытьём .. так катаньем, делает всё возможное!!.... что бы РУЧЕЙ мигрантов.... не ПРЕКРАЩАЛСЯ.... ЧТО!!??, у кого то ещё остаются вопросы?.... так кто же ...ВЕСЬ 20-тый век...и начало 21-ого века.... НАВОДНЯЛ РОССИЮ.... всяким отребьем... а сами уходили в ТЕНЬ этих мигрантов... И роли не играет... что для РСФСР,.... они были &quot;союзниками&quot;, &quot;братскими&quot;.... и т.д. ..... и И ПОМНИТЕ!... &quot;слуцкие&quot;.... САМИ мигранты, причём токсичные и агрессивные.... НУ а где и как ЕВРЕИ &quot;работают&quot;... я думаю... знают все!... паразиты (евреи)...сэр!.
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9 час.
ХА
Харченко Александр
Посчитайте, сколько инородцев в Госдуме, удивитесь, откуда взяться законам, защищающих русских
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5 час.
И
Искандер
Шайка ЛДПР лишь тогда предлагала что-то в интересах россиян (как сегодня говорится - &quot;популистское&quot;), когда точно знала - не пройдёт. Так было с самого начала, когда гешефтмахер от политики Жирик только-только вылупился.
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4 час.

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