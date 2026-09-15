Продюсер Бабичев заявил, что цена на концерт зависит от гонораров артистов

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев заявил в беседе с NEWS.ru, что стоимость билетов на концерты зависит от гонораров артистов и желания организаторов заработать.
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