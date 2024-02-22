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Оказалось, к Путину обратился не несчастный афганец, а мошенник из Молдавии

Оказалось, к Путину обратился не несчастный афганец, а мошенник из Молдавии

Помните это обращение - https://mt-smi.mirtesen.ru/blog/43483282499/-POMOGITE-UMERET. ? ну так вот - не всё так одназначно РУССКИЕ АФГАНЦЫ ТРЕБУЮТ ДАТЬ ВЕРНЫЙ ОТВЕТ ЗАСТРЯВШЕМУ В ГЕРМАНИИ "ГЕРОЮ ВОЙНЫ".

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Комментарии
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Гарибян Сусанна
Это точно! Мы стали забывать об этом, а наши внуки , скорее всего&quot;  о таком феномене и не знают, ибо  читают мало.
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10 час.
Владимир Михальков
Поскольку я инвалид Чернобылец то сразу сказал что это брехня! Этот молдаван запросто купил туфтовое удостоверение где то в подземном переходе и сумел развести немцев но сколько верёвочка не вейся а конец всё рано будет! Этой паскуде место на нарах только не в немецкой тюрьме а где то в нашей тундре и в этом плане президент России может ему реально помочь!
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10 час.
Владимир Михальков
И главное поганка не постеснялся вылезти на такой уровень думал паскуда не проверят что он за фрукт!
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3 час.

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