Помните это обращение - https://mt-smi.mirtesen.ru/blog/43483282499/-POMOGITE-UMERET. ? ну так вот - не всё так одназначно РУССКИЕ АФГАНЦЫ ТРЕБУЮТ ДАТЬ ВЕРНЫЙ ОТВЕТ ЗАСТРЯВШЕМУ В ГЕРМАНИИ "ГЕРОЮ ВОЙНЫ".
Оказалось, к Путину обратился не несчастный афганец, а мошенник из Молдавии
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Гарибян Сусанна
Это точно! Мы стали забывать об этом, а наши внуки , скорее всего" о таком феномене и не знают, ибо читают мало.
Ответить
10 час.
Владимир Михальков
Поскольку я инвалид Чернобылец то сразу сказал что это брехня! Этот молдаван запросто купил туфтовое удостоверение где то в подземном переходе и сумел развести немцев но сколько верёвочка не вейся а конец всё рано будет! Этой паскуде место на нарах только не в немецкой тюрьме а где то в нашей тундре и в этом плане президент России может ему реально помочь!
Ответить
10 час.
Владимир Михальков
И главное поганка не постеснялся вылезти на такой уровень думал паскуда не проверят что он за фрукт!
Ответить
3 час.
Свежие комментарии