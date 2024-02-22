Оказалось, к Путину обратился не несчастный афганец, а мошенник из Молдавии

Это точно! Мы стали забывать об этом, а наши внуки , скорее всего" о таком феномене и не знают, ибо читают мало.

Владимир Михальков

Поскольку я инвалид Чернобылец то сразу сказал что это брехня! Этот молдаван запросто купил туфтовое удостоверение где то в подземном переходе и сумел развести немцев но сколько верёвочка не вейся а конец всё рано будет! Этой паскуде место на нарах только не в немецкой тюрьме а где то в нашей тундре и в этом плане президент России может ему реально помочь!