Карабах встал на путь борьбы. Главное решение уже принято

Директор центра "Восканапат" рассказал агентству Sputnik, почему Араик Арутюнян решил подать в отставку и что будет дальше31 августа стало известно, что президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян принял окончательное решение подать в отставку.
Директор центра "Восканапат" рассказал агентству Sputnik, почему Араик Арутюнян решил подать в отставку и что будет дальше31 августа стало известно, что президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян принял окончательное решение подать в отставку.
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