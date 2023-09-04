Царьград

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Карабах встал на путь борьбы. Главное решение уже принято

Карабах встал на путь борьбы. Главное решение уже принято

Директор центра "Восканапат" рассказал агентству Sputnik, почему Араик Арутюнян решил подать в отставку и что будет дальше31 августа стало известно, что президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян принял окончательное решение подать в отставку.

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