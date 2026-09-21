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Аргументы и Факты

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Черный список Киева: расплата мигом настигла боевиков за атаки РФ

Киев и Киевская область в ночь на 20 сентября вновь стали эпицентром мощных ударов. По данным военных корреспондентов, взрывы фиксировались в течение 19 сентября и ночью 20 сентября.

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