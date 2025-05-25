Семейная ипотека теряет популярность на вторичном рынке: доля сделок упала вдвое

С 1 июля список городов, где доступна семейная ипотека на готовое жилье, может измениться.Доля семейной ипотеки, используемой для приобретения вторичного жилья, резко сократилась в мае, сигнализируя о снижении ажиотажа и ужесточении условий кредитования, сообщила федеральная компания "Этажи" в своем аналитическом отчете.