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Лапорта о переходе Феррана в «ПСЖ»: «Не можем подтвердить. Он футболист «Барсы» и очень хорошо играет на чемпионате мира»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта оценил вероятность перехода Феррана Торреса в « ПСЖ ». Сообщалось , что каталонцы готовы продать форварда парижанам за 50 млн евро.

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