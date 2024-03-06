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Финны выставили счет России на миллиарды и уже готовились принимать деньги, но британцы неожиданно встали на защиту русских

Финны выставили счет России на миллиарды и уже готовились принимать деньги, но британцы неожиданно встали на защиту русских

Теперь платить придется самим финнам после того, как они с удивлением обнаружили, что Лондон встал на сторону России.

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Комментарии
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АЯ
Александр Ялунин
Видимо, далеко не все европейцы во власти свихнулись на русофобии, есть просто работающие по закону судьи.
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6 час.

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