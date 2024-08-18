В Ростовской области сообщили об отсутствии пострадавших в результате атаки БПЛА

Согласно предварительной информации, в результате падения обломков сбитых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территорию промышленных складов в городе Пролетарск Ростовской области пострадавших нет.
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