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В Ростовской области сообщили об отсутствии пострадавших в результате атаки БПЛА

В Ростовской области сообщили об отсутствии пострадавших в результате атаки БПЛА

Согласно предварительной информации, в результате падения обломков сбитых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территорию промышленных складов в городе Пролетарск Ростовской области пострадавших нет.

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