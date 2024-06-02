Небо и земля: поклонники Заворотнюк пожалели Фриске, умершую от такой же болезни

Любимую актрису похоронили в белоснежном гробу, усыпанном цветами. Анастасия Заворотнюк Anatoly Lomokhov/Global Look Press1 июня на Троекуровском кладбище похоронили Анастасию Заворотнюк, пять лет боровшуюся со злокачественной опухолью головного мозга.
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