В сквере на Хачатуряна началась «Московская Масленица»

Традиционный фестиваль «Московская Масленица» пройдёт в столице с 11 по 17 марта. Посетителей ждут выступления фольклорных коллективов, творческие и кулинарные мастер-классы, угощения и, конечно, неповторимая атмосфера русских гуляний.