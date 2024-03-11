В сквере на Хачатуряна началась «Московская Масленица»

Традиционный фестиваль «Московская Масленица» пройдёт в столице с 11 по 17 марта. Посетителей ждут выступления фольклорных коллективов, творческие и кулинарные мастер-классы, угощения и, конечно, неповторимая атмосфера русских гуляний.
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