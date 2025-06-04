Великобритания обещает в десять раз увеличить поставки беспилотников Украине, сообщает Reuters. Лондон планирует до апреля 2026 года передать Киеву 100 тыс.
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Великобритания обещает в десять раз увеличить поставки беспилотников Украине, сообщает Reuters. Лондон планирует до апреля 2026 года передать Киеву 100 тыс.
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