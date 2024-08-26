Тыквенный суп с кокосовым молоком

4 порций 60 мин Ингредиенты: Тыква — 1 кг Репчатый лук — 100 г Морковь — 100 г Чеснок — 3 зубчика Тимьян — 2 веточки Розмарин — 2 веточки Мед — 50 г Оливковое масло — 80 мл Кокосовое молоко — 500 мл Имбирь — 15 г Корица — 2 г Соль — по […].