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Царьград

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Юрий Подоляка уличил Губерниева. А тот смеётся: "Пойду попью кваску!"

Юрий Подоляка уличил Губерниева. А тот смеётся: "Пойду попью кваску!"

Блогер Юрий Подоляка уличил спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. А тот в ответ смеётся: "Дорогу осилит идущий, пойду попью кваску!".

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Уже давно не обращаю внимание на высказывания ,эскапады этого неадекватного болтуна ,для меня он шут ,фат и болтун!А по поводу Касаткиной могу сказать одно :&quot;Да и хрен с ней!&quot;
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