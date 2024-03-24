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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Феррари» сделала дубль впервые с 2022 года

«Феррари» завершила Гран-при Австралии дублем. Карлос Сайнс принес Скудерии победу, Шарль Леклер финишировал вторым.

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