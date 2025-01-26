Самое сложное – дойти до точки. Это бойцы мотострелкового полка в составе группировки войск "Север".
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Самое сложное – дойти до точки. Это бойцы мотострелкового полка в составе группировки войск "Север".
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