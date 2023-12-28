OOH, интернет, ТВ и радио: какая реклама лучше запоминается и конвертируется в действие

В начале 2023 года Американская ассоциация наружной рекламы (ОAAA) представила данные аналитики компании Solomon Partners, основанные на исследованиях запоминаемости рекламы в различных медиа за последние шесть лет.
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