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Красивая жизнь до первого отёка: как бизнес жены Омарова закончился полицией и при чём тут Бородина

Красивая жизнь до первого отёка: как бизнес жены Омарова закончился полицией и при чём тут Бородина

Красивая жизнь напоказ, дорогие бренды, публичные подарки и бесконечные колкости в адрес бывшей супруги — таков фасад блога Курбана Омарова.

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