Мощи святителя Луки Крымского доставят в Алтайский край

Мощи привезут в Камень-на-Оби к Рождеству Ковчег с частицей мощей святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого) прибудет в Богоявленский мужской монастырь Камня-на-Оби по благословению правящего архиерея епископа Славгородского и Каменского Антония.