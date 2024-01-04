Мощи святителя Луки Крымского доставят в Алтайский край

Мощи привезут в Камень-на-Оби к Рождеству Ковчег с частицей мощей святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого) прибудет в Богоявленский мужской монастырь Камня-на-Оби по благословению правящего архиерея епископа Славгородского и Каменского Антония.
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