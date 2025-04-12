Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ВСУ атаковали более 30 населенных пунктов Белгородской области за сутки

БЕЛГОРОД, 12 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки атаковали более 30 населенных пунктов Белгородской области с применением более 40 беспилотников, 40 боеприпасов и 8 взрывных устройств.

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