«Россия остаётся самой безопасной страной в мире»: тренер Назаров о возвращении эмигрантов

Беглые россияне в срочном порядке возвращаются домой. Тренер по хоккею Андрей Назаров высказался о возвращении российских эмигрантов на родину, а также оценил решение провести Кубок Первого канала — 2023 в Петербурге.
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