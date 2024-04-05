РСПП предложил защитить от национализации покупателей имущества у чиновников

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) совместно с правительством готовят предложение по внесению изменений в антикоррупционное законодательство для защиты от национализации собственников имущества, ранее приобретенного у госслужащих.
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