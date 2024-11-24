Священник пояснил, можно ли женщинам в брюках заходить в храм

Женские брюки, штаны, являются приемлемой одеждой для посещения церкви, но, если в конкретном храме более строгий дресс-код, поверх штанов можно надеть юбку, их обычно предлагают при входе в храм, рассказал РИА Новости клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.