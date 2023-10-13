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Стало известно, что актёра Анатолия Белого требуют признать иноагентом

Стало известно, что актёра Анатолия Белого требуют признать иноагентом

Анатолий Белый. Фото epcdata.autorevers-parts.ruАктёра Анатолия Белого обвиняют в дискредитации Российской армии, и общественники обратились в Генпрокуратуру РФ с требованием признать его иноагентом.

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