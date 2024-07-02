Отлавливать билеты больше не придется: РЖД запустили новую систему покупки билетов Юлия СоколоваПри планировании дальних поездок люди обычно стремятся заранее приобрести билеты на поезд, чтобы быть уверенными в наличии мест.
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