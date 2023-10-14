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Более 700 детей погибли в секторе Газа после ударов Израиля

Более 700 детей погибли в секторе Газа после ударов Израиля

Такие данные приводит фонд ЮНИСЕФ. «Согласно последним сообщениям местных органов здравоохранения и средств массовой информации, по меньшей мере 2215 палестинцев были убиты, в том числе более 700 детей, и более 8714 человек получили ранения, в том числе более 2450 детей!», - сообщила CNN пресс-секретарь фонда Сара Аль-Хаттаб.

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Комментарии
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Андрей
для жидов это &quot;животные&quot;....? тварьё израильское.
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