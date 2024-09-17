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Bloomberg: из-за покушения на Трампа у Зеленского возникли проблемы

Bloomberg: из-за покушения на Трампа у Зеленского возникли проблемы

Второе покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа произошло в крайне неудачный момент для президента Украины Владимира Зеленского, который готовится к переговорам с действующим американским президентом Джо Байденом, передает Bloomberg.

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