Bloomberg: из-за покушения на Трампа у Зеленского возникли проблемы

Второе покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа произошло в крайне неудачный момент для президента Украины Владимира Зеленского, который готовится к переговорам с действующим американским президентом Джо Байденом, передает Bloomberg.
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