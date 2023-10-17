DIABLO IV STEAM GIFT [РФ/МИР] БЫСТРО СБП/ 0% При выборе метода оплаты FREEKASSA – КОМИССИЯ 0% Среднее время доставки: от 15 минут до 240 минут после начала выполнения заказа на вашем аккаунте – ( в выходные дни возможны задержки )⌚️ Режим работы нашего магазина: с 09-00(утра) до 01-00(ночи) МСК (Московское время)Как получить игру в STEAM: Если у вас стоит регион ( ) РОССИЯ или ( ) БЕЛАРУСЬ – МЫ АВТОРИЗИРУЕМСЯ В ВАШ АККАУНТ STEAM, меняем регион и дарим вам игру в подарок (Мы гарантируем безопасность данного процесса) Если у вас стоит регион Казахстан – Дарю игру ПОДАРКОМ (Steam GIFT) Страны СНГ кроме РОССИИ и БЕЛАРУСЬ – Дарю ПОДАРКОМ (Steam GIFT) ❗️Все товары куплены официально через платформу Steam.