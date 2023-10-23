Российская авиакомпания подала в суд на армянскую из-за проблем с двигателями

Авиаперевозчик Utair обратился в Арбитражный суд Тюменской области с требованием взыскать с армянской компании по техобслуживанию самолетов Aquila Technics 176 миллионов рублей за нарушение контракта по поставке двигателей.
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