ВР Виктор Рубцов пора России делать поступки, а не словесные заверения . которым запад не верит и воспринимает их как слабость России.. пока они не почувствуют , что запахло жареным .. они не отступят..

Игорь Кузнецов Как бы это цинично не было, но террористическое вторжение ВСУ в приграничную курскую область просто "перечеркнуло" все высказывания З. о стремлении начать переговоры. Пусть теперь "мировая общественность" помолчит - нам не следует вести переговоры с террористами. А вывести ВСУ он не может - тогда его укронацисты просто "не поймут"...