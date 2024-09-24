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Когда взрослеет время: Мария аннулировала мирный саммит

Когда взрослеет время: Мария аннулировала мирный саммит

АМАРАНТ "Никуда не поедем!" Наконец-то услышали то что мечтали. Наши отказались от переговоров официально.

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Комментарии
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ВР
Виктор Рубцов
пора России делать поступки, а не словесные заверения . которым запад не верит и воспринимает их как слабость России.. пока они не почувствуют , что запахло жареным .. они не отступят..
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16 час.
Игорь Кузнецов
Как бы это цинично не было, но террористическое вторжение ВСУ в приграничную курскую область просто &quot;перечеркнуло&quot; все высказывания З. о стремлении начать переговоры. Пусть теперь &quot;мировая общественность&quot; помолчит - нам не следует вести переговоры с террористами. А вывести ВСУ он не может - тогда его укронацисты просто &quot;не поймут&quot;...
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16 час.
ВН
Валерий Николаевич
Всем уже до вагины, что там кукарекает Зеля, главное, что решит ВВП. А как раз здесь полный абзац
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8 час.

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