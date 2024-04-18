На коротком паводке: можно ли эффективно подготовиться к половодью

Последствия паводка в Оренбургской и Курганской областях можно было бы минимизировать, важно решать проблемы в организации эффективного прогнозирования и оперативного реагирования на ЧС, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
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