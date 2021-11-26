Рангник возглавит «МЮ», «Локо» разгромлен в ЛЕ, пенальти в пользу «Спартака» признан ошибочным, тренер Ильин отказался надеть маску в суде и другие новости утра

1. «Локомотив» дома разгромно проиграл «Лацио» (0:3) и потерял шансы на плей-офф Лиги Европы. Железнодорожники уже 16 матчей не могут выиграть в еврокубках, да и при Гиздоле дела не очень ладятся – лишь 2 победы в 8 играх.
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