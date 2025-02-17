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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Согласно отчету, в GTA 6 можно будет создавать пользовательский контент, как в ...

Согласно отчету, в GTA 6 можно будет создавать пользовательский контент, как в ...

Согласно отчету, в GTA 6 можно будет создавать пользовательский контент, как в Fortnite и RobloxСогласно новостному репортажу, Rockstar Games встретилась с некоторыми создателями контента из Roblox, Fortnite и GTA, чтобы обсудить возможность создания пользовательского контента в GTA 6.

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