Согласно отчету, в GTA 6 можно будет создавать пользовательский контент, как в Fortnite и RobloxСогласно новостному репортажу, Rockstar Games встретилась с некоторыми создателями контента из Roblox, Fortnite и GTA, чтобы обсудить возможность создания пользовательского контента в GTA 6.