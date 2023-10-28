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Илон Маск предрек Европе гражданскую войну

Илон Маск предрек Европе гражданскую войну

Американский миллиардер Илон Маск, комментируя в социальной сети Х видеозапись, на котором женщина-мигрант сжигает флаг Франции, заявил, что Европу ожидает незавидное будущее, и в ней может разгореться гражданская война.

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