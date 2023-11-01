Антисемитизм шагает по планете. Комментарий Георгия Бовта

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leonid

Интересно, что не слышно о пропалестинских выступлениях арабов внутри самого Израиля, видно им тоже досталось 7 октября во время вторжения хамас и от ракетных атак. Как Марк Твен сказал, все страны ненавидят друг друга, но вместе ненавидят евреев. Что будет если евреи вдруг изчезнут с лица Земли. Одному Богу известно. Вряд ли найдут другого козла отпущения. Всё пойдёт в разнос.