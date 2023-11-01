Business FM
MainЛЕНТАФИНАНСЫПОЛИТИКАОБЩЕСТВОПРАВОАВТОНЕДВИЖИМОСТЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Business FM

65 836 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Александров
    Уважаемый Женя Сокольский (не я лишил Вас отчества)! Кто такой «тайминг»? Впервые вижу. Уже насмотрелся на «кампус, к...Интервью Залужног...
  • Вовладар Даров
    Потому что Казахстан продаст свою страну вместе с кизяком, лишь бы навредить России! Это если коротко!Почему европейски...
  • leonid
    Интересно, что не слышно о  пропалестинских выступлениях арабов внутри  самого Израиля, видно им тоже досталось 7 окт...Антисемитизм шага...

Антисемитизм шагает по планете. Комментарий Георгия Бовта

Антисемитизм шагает по планете. Комментарий Георгия Бовта

Инциденты с проявлением ненависти к евреям фиксировались в странах Европы и Латинской Америки, США и в ряде других государств, включая и Россию, где местные жители устроили погром в аэропорту Махачкалы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Evgenija Palette
Он (антисемитизм) никогда и не пропадал.
Ответить
2 д.
l
leonid
Интересно, что не слышно о  пропалестинских выступлениях арабов внутри  самого Израиля, видно им тоже досталось 7 октября во время вторжения хамас и от ракетных атак.  Как  Марк Твен сказал, все страны ненавидят друг друга, но вместе ненавидят евреев. Что будет если  евреи вдруг изчезнут с лица Земли. Одному Богу известно. Вряд ли найдут другого козла отпущения. Всё пойдёт в разнос.
Ответить
2 д.

Картина дня

наверх