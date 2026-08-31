Сила в правде
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Сила в правде

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Дирижабли снова в строю: 2000 тонн груза, стратосфера и семь причин, почему самолёты здесь слабее

Дирижабли снова в строю: 2000 тонн груза, стратосфера и семь причин, почему самолёты здесь слабее

После «Гинденбурга» дирижабли списали. Гелий, кевлар и высота 20–30 км вернули им смысл: грузы в обход Транссиба, дежурство вместо истребителя, ракеты и рой дронов с борта.

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