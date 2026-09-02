Россия снимает торговые барьеры со странами Юго-Восточной Азии

Россия и страны АСЕАН продолжают работу по упрощению условий торговли и снижению барьеров для бизнеса.
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