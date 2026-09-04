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ТАСС

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Депутат Чемерис: на Украине прогнила вся вертикаль власти, включая низы

Депутат Чемерис: на Украине прогнила вся вертикаль власти, включая низы

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Аресты украинских чиновников на фоне коррупционных скандалов являются верхушкой айсберга в вопросе деградации политической системы страны.

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